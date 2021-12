Usura ed estorsioni nel Palermitano | 7 arresti

Advertising

commenta I carabinieri del Ros con i militari del comando provinciale di Palermo hanno arrestato sette persone accusate died estorsione aggravate dal metodo mafioso. Le indagini sono state coordinate dalla Dda di Palermo e riguardano appartamenti al mandamento mafioso palermitano di Villagrazia Santa Maria di Gesù ...... con l'operazione denominata 'Breccia' sta dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sette persone, indagate, a vario titolo, pered(tentate e ...per usura ed estorsioni (tentate e consumate) aggravate dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia e ...I carabinieri del Ros, in collaborazione con i colleghi del Comando provinciale di Palermo, del Nucleo elicotteri e del Nucleo cinofili, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ...