Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro ai Maneskin: ecco perché (Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante il consueto appuntamento serale su Canale 5 col tg satirico, Striscia La Notizia, è andata in onda la consegna del famoso Tapiro d'Oro ai Maneskin. La rock band più in voga degli ultimi tempi ha vinto tutto il possibile nell'anno 2021: prima il Festival di Sanremo, battendo per un soffio Fedez e Francesca Michielin. Poi l'Eurovision, in cui hanno scalato vertiginosamente le classifiche europee. Per non parlare della vittoria degli MTV Ema 2021, scrivendo letteralmente la storia. A detta di Valerio Staffelli e della redazione allora, i quattro artisti hanno vinto tutto, tranne il premio più importante. All'appello mancava infatti il Tapiro d'Oro. L'inviato ne ha consegnati quattro ciascuno, ...

