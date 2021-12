Spalletti tiene il Napoli col Botox ma il tempo non perde mai le sue battaglie (Di lunedì 13 dicembre 2021) Spinto nell’angolo dal destino e da uno spogliatoio con un numero ormai considerevole di maxillo-facciali, Spalletti ha dovuto mostrare le carte ed ha giocato la prevedibile conservazione. Dal freddo del suo gabbiotto da squalificato, ha dettato di cedere ad Insigne il posto che gli spetta di diritto, lasciando che Elmas gli concedesse spazio e tornasse in mediana. Se potesse esserci una alternativa tattica non potrei dire e neppure è necessario saperlo ai fini della discussione. Semplicemente, da allora la partita è sostanzialmente, lentamente, morta. Quello della stagione in corso è un Napoli che sta appassendo in diversi suoi rami e che l’allenatore ha deciso strategicamente di tenere assieme, con un filo di Botox, consolidandone la struttura, puntando sulla lunga stabilità di spogliatoio per trovare equilibrio e tentando di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Spinto nell’angolo dal destino e da uno spogliatoio con un numero ormai considerevole di maxillo-facciali,ha dovuto mostrare le carte ed ha giocato la prevedibile conservazione. Dal freddo del suo gabbiotto da squalificato, ha dettato di cedere ad Insigne il posto che gli spetta di diritto, lasciando che Elmas gli concedesse spazio e tornasse in mediana. Se potesse esserci una alternativa tattica non potrei dire e neppure è necessario saperlo ai fini della discussione. Semplicemente, da allora la partita è sostanzialmente, lentamente, morta. Quello della stagione in corso è unche sta appassendo in diversi suoi rami e che l’allenatore ha deciso strategicamente di tenere assieme, con un filo di, consolidandone la struttura, puntando sulla lunga stabilità di spogliatoio per trovare equilibrio e tentando di ...

