Sorteggio ottavi Champions: ecco gli accoppiamenti più probabili (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutto pronto per il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022 (ore 12:00). Juventus (testa di serie) e Inter (non testa di serie) aspettano di conoscere le rispettive avversarie nel confronto andata e ritorno. MisterChip, esperto di statistiche sul calcio per AS ed Espn, ha pubblicato gli accoppiamenti più probabili squadra per squadra. Villarreal e Atletico sono le squadre con più probabilità di essere pescate dai bianconeri dall’urna. Mentre per l’Inter le tre squadre più probabili sono le tre inglesi: Manchester United, Liverpool e Manchester City. Chelsea-Real Madrid è invece in generale l’accoppiamento più probabile. LE probabiliTA’ (FONTE: MisterChip) ¡¡¡El @VillarrealCF es el pasajero número 16!!! Aquí tenéis las ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutto pronto per ildeglidi finale diLeague 2021/2022 (ore 12:00). Juventus (testa di serie) e Inter (non testa di serie) aspettano di conoscere le rispettive avversarie nel confronto andata e ritorno. MisterChip, esperto di statistiche sul calcio per AS ed Espn, ha pubblicato glipiùsquadra per squadra. Villarreal e Atletico sono le squadre con piùtà di essere pescate dai bianconeri dall’urna. Mentre per l’Inter le tre squadre piùsono le tre inglesi: Manchester United, Liverpool e Manchester City. Chelsea-Real Madrid è invece in generale l’accoppiamento più probabile. LETA’ (FONTE: MisterChip) ¡¡¡El @VillarrealCF es el pasajero número 16!!! Aquí tenéis las ...

Advertising

Inter : ?? | #UCL Oggi alle 12 il sorteggio a Nyon: sei i possibili incroci, i nerazzurri giocheranno l'andata a San Siro ?? - forumJuventus : ?? #UCL domani alle 12 i sorteggi ?? Chi vorreste incontrare e chi no? Dite la VoStra! ?? - UEFAcom_it : ?? Quand'è il sorteggio degli ottavi di Champions League? Chi vi partecipa? Come funziona? Dove posso guardarlo? ??… - sportface2016 : Sorteggio ottavi #ChampionsLeague: ecco gli accoppiamenti più probabili #UCL - infoitsport : Champions League, oggi il sorteggio degli ottavi di finale: ecco dove vederlo in Tv -