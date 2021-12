Sorteggio Champions League: valido o nullo? Arriva la decisione ufficiale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Passa la linea dell’Atletico Madrid: il Sorteggio della Champions League verrà ripetuto alle ore 15:00. Questa è la decisione ufficiale presa dalla UEFA che ha ammesso, quindi, i suoi errori a Nyon in sede di Sorteggio. La coppa dalle grandi orecchie, quindi, rifarà gli accoppiamenti per la prima volta nella storia. Il Real Madrid aveva chiesto di validare il Sorteggio fino all’errore grossolano, ma questo non è stato possibile. Saranno molteplici le polemiche. Sorteggio Champions League: cosa era successo Tutto ha del clamoroso in questi accoppiamenti di Nyon. Durante il Sorteggio degli ottavi di Champions League, ha fatto scalpore la presenza della pallina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Passa la linea dell’Atletico Madrid: ildellaverrà ripetuto alle ore 15:00. Questa è lapresa dalla UEFA che ha ammesso, quindi, i suoi errori a Nyon in sede di. La coppa dalle grandi orecchie, quindi, rifarà gli accoppiamenti per la prima volta nella storia. Il Real Madrid aveva chiesto di validare ilfino all’errore grossolano, ma questo non è stato possibile. Saranno molteplici le polemiche.: cosa era successo Tutto ha del clamoroso in questi accoppiamenti di Nyon. Durante ildegli ottavi di, ha fatto scalpore la presenza della pallina ...

juventusfc : Ci siamo! Si inizia! ?? - Inter : ?? | #UCL Oggi alle 12 il sorteggio a Nyon: sei i possibili incroci, i nerazzurri giocheranno l'andata a San Siro ?? - SkySport : ? IL NUOVO PALLONE DELLA CHAMPIONS LEAGUE ?? Sarà utilizzato per la fase a eliminazione diretta ? Il sorteggio in di… - nmonesi : Capisci che non c’è più speranza, quando la coppa del tuo fantacalcio ha una modalità di sorteggio migliore di quel… - AndreaInterNews : Ultim'ora: scandalo a Nyon! Il sorteggio degli ottavi di Champions League si ripeterà alle ore 15 ma stavolta con p… -