Sorteggi Champions, Real pronto ad andare contro la Uefa: i dettagli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo Ansa il Real Madrid ha preannunciato un’azione contro l’Uefa, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suo Sorteggio di Champions. I blancos erano stati Sorteggiati per la sfida agli ottavi con il Benfica. La società madrilena fa infatti notare che l’errore che ha determinato l’annullamento del Sorteggio si è verificato dopo che Benfica e Real erano stati accoppiati e sostiene che quindi questa doppia sfida, la prima determinata dalle urne, vada ritenuta ‘valida’. Kevin Ambrosi Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo Ansa ilMadrid ha preannunciato un’azionel’, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suoo di. I blancos erano statiati per la sfida agli ottavi con il Benfica. La società madrilena fa infatti notare che l’errore che ha determinato l’annullamento delo si è verificato dopo che Benfica eerano stati accoppiati e sostiene che quindi questa doppia sfida, la prima determinata dalle urne, vada ritenuta ‘valida’. Kevin Ambrosi

