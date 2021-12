Senza mascherina aggredisce dipendente della Circumvesuviana (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un passeggero Senza mascherina ha tentato di eludere i controlli ai varchi della Circumvesuviana e poi ha aggredito il personale che cercava di fermarlo. È accaduto alla Stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi, a Napoli. A segnalare l’ accaduto è il presidente dell’ EAV (‘Ente Autonomo Volturno). Umberto De Gregorio. ‘”n viaggiatore Senza mascherina- ha reso noto De Gregorio – ha aggredito un nostro addetto ai varchi” – il lavoratore non ha riportato nulla di grave, comunque si farà refertare”. Le forze dell’ordine che hanno fermato l’ aggressore, un immigrato extracomunitario Senza green pass”. L’ uomo, dopo avere aggredito il dipendente della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un passeggeroha tentato di eludere i controlli ai varchie poi ha aggredito il personale che cercava di fermarlo. È accaduto alla Stazionedi piazza Garibaldi, a Napoli. A segnalare l’ accaduto è il presidente dell’ EAV (‘Ente Autonomo Volturno). Umberto De Gregorio. ‘”n viaggiatore- ha reso noto De Gregorio – ha aggredito un nostro addetto ai varchi” – il lavoratore non ha riportato nulla di grave, comunque si farà refertare”. Le forze dell’ordine che hanno fermato l’ aggressore, un immigrato extracomunitariogreen pass”. L’ uomo, dopo avere aggredito il...

