Sciopero trasporti a Roma giovedì 16 dicembre: a rischio metro e bus, gli orari (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sarà un giovedì nero sul fronte trasporti quello del 16 dicembre nella Capitale. Sì, perché è stato proclamato uno Sciopero e i lavoratori dei mezzi di trasporto incroceranno le braccia, recando non pochi disagi ai pendolari. Sciopero trasporti a Roma giovedì 16 dicembre: gli orari dell’Atac, le info Le federazioni dei trasporti Filt Cgil e Uiltrasporti hanno aderito allo Sciopero generale di 24 ore proclamato dalle proprie confederazioni nazionali e i lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 fino al termine del servizio. Lo Sciopero, si legge sul sito dell’Atac, è programmato sull’intera rete Atac e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sarà unnero sul frontequello del 16nella Capitale. Sì, perché è stato proclamato unoe i lavoratori dei mezzi di trasporto incroceranno le braccia, recando non pochi disagi ai pendolari.16: glidell’Atac, le info Le federazioni deiFilt Cgil e Uilhanno aderito allogenerale di 24 ore proclamato dalle proprie confederazioni nazionali e i lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 fino al termine del servizio. Lo, si legge sul sito dell’Atac, è programmato sull’intera rete Atac e ...

