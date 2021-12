Sci | Razzoli | ‘Brignone e Goggia due fenomeni | ci faranno ancora divertire’

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Federica e Sofia sono due, hanno fatto cose incredibili negli ultimi anni esicuramentedivertire: le nostre ragazze ritoccherannoquesti record”. Lo dice all’Adnkronos Giuliano, oro ai Giochi di Vancouver nello slalom speciale e ieri nono nella tappa di Coppa del mondo di slalom in Val d’Isère. Si tratta di sciatrici “mature magiovani e super competitive, poi dietro di loro c’è Marta Bassino chepiù giovane e ha un grande futuro davanti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RassegnaZampa : #Sci Slalom, pasticcio Vinatzer: fuori all’ultima porta. Trionfa Noel, nono Razzoli - _Sport_Calcio_ : Vince un super Noel, Razzoli nono?? #EurosportSCI - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Vince un super Noel, Razzoli nono?? #EurosportSCI - ER_Notizie : Sci, in Val d’Isere Razzoli è 21° al termine della prima manche - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Capolavoro Noel a Val d’Isère, che rabbia per Vinatzer. Razzoli ritrova la top ten -

... da pochi mesi sposa di un velista: "Avevo questa prestazione negli, nelle gambe e nel cuore. ... Per l'Italia , mentre ha inforcato anche Stefano Gross, ci sono il nono posto di Giuliano, ......DIALPINO Si è disputata in Val d'Isere. Il francese Clement e Noel primo nello slalom gigante, secondo lo svedese Jacibsen, terzo il Zubcic. Primo degli italiani il reggiano Giuliano(...Roma, 13 dic. "Federica e Sofia sono due fenomeni, hanno fatto cose incredibili negli ultimi anni e faranno sicuramente ancora divertire: le nostre ragazze rito ...A 37 anni ’Razzo’ col nono posto è il miglior italiano nello slalom di val d’Isère "E dire che avrei firmato per entrare nei 15...". La caccia alle Olimpiadi è aperta ...