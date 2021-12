Santa Lucia | le tradizioni da scoprire e riscoprire

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante il periodo dell’Avvento, uno dei più magici e attesi dell’anno, sono molte leradicate nella nostra cultura che grandi e bambini perpetuano da generazioni. Alcune ci appartengono da sempre, altre le abbiamo ereditate da Paesi vicini e lontani perché estremamente affascinanti e suggestive. E poi ci sono alcune che, invece, sono diffuse in tutto il mondo, seppur in maniera differente. Come quelle che riguardano le celebrazioni di, la martire cristiana decapitata nel 304 d.C. durante le persecuzioni di Diocleziano., il culto Quello che è conosciuto come il giorno più corto dell’anno, lo stesso in cui processioni, mercatini e manifestazioni religiose si snodano tra le strade, le piazze e i quartieri delle città, coincide con il culto della...