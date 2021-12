Qualità della vita 2021, Napoli al 90esimo posto in Italia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Napoli si piazza al novantesimo posto nella classifica stilata dal Sole 24 Ore sulla Qualità della vita nelle province Italiane. Trieste è la città dove si vive meglio in Italia. Questo il risultato della 32a edizione dell’indagine sulla Qualità della vita nelle province Italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. I capoluogo giuliano, già salito Leggi su 2anews (Di lunedì 13 dicembre 2021)si piazza al novantesimonella classifica stilata dal Sole 24 Ore sullanelle provincene. Trieste è la città dove si vive meglio in. Questo il risultato32a edizione dell’indagine sullanelle provincene, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. I capoluogo giuliano, già salito

Advertising

sole24ore : ?? Qualità della vita 2021, #Trieste fa il tris: con economia e cultura batte l’effetto no vax. En plein del… - DarioNardella : Anche la classifica della qualità della vita @sole24ore vede #Firenze migliorare nel 2021: 11º posto su 107, terza… - sole24ore : ??L'indagine del #Sole24Ore sulla Qualità della vita 2021 #qdv21 premia #Trieste seguita da #Milano e #Trento. In fo… - TIM_Official : Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e non perderti gli ottavi di finale della UEFA #ChampionsLeague su Infinity+ e tut… - Siciliano741 : RT @sarasarli: Come qualità della vita #Roma balza dal 32esimo posto al 13esimo posto grazie al lavoro costante della #Raggi Questo dimost… -