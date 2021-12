PS5: in arrivo nuovi colori per i controller DualSense e per le cover! (Di lunedì 13 dicembre 2021) PlayStation annuncia nuovi colori per i controller DualSense e nuove cover per PS5: saranno disponibili dal 2022 È stato appena annunciato sul sito ufficiale PlayStation che presto PS5 avrà nuovi colori per i suoi controller DualSense e nuove cover abbinate. La console targata Sony ha raggiunto un numero considerevole di pezzi venduti, e nel PS Plus di questo mese sono inclusi titoli piuttosto importanti per la next-gen. PS5: ecco i nuovi colori dei controller DualSense e delle cover! PlayStation ha dunque annunciato i nuovi colori dei controller DualSense per PS5 e delle cover: era già esistente la ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 dicembre 2021) PlayStation annunciaper ie nuove cover per PS5: saranno disponibili dal 2022 È stato appena annunciato sul sito ufficiale PlayStation che presto PS5 avràper i suoie nuove cover abbinate. La console targata Sony ha raggiunto un numero considerevole di pezzi venduti, e nel PS Plus di questo mese sono inclusi titoli piuttosto importanti per la next-gen. PS5: ecco ideie dellePlayStation ha dunque annunciato ideiper PS5 e delle cover: era già esistente la ...

Advertising

PlayStationIT : Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple sono i nuovi colori del controller wireless DualSense in arrivo il mese… - PlayStation_MVP : RT @PlayStationIT: Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple sono i nuovi colori del controller wireless DualSense in arrivo il mese pros… - Il_Paradroide : Sony annuncia le cover per PS5: nuovi colori per console e DualSense in arrivo da gennaio 2022 @IGNitalia - infoitscienza : PS5 e DualSense, nuove colorazioni ufficiali in arrivo! Ecco tutti i dettagli - Panik17 : RT @PlayStationIT: Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple sono i nuovi colori del controller wireless DualSense in arrivo il mese pros… -