Prodotti di bellezza in gravidanza: alcuni alterano i livelli ormonali. Lo studio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo uno studio della Rutgers Univerity, l'uso di alcuni Prodotti di bellezza dedicati alla cura della donna in gravidanza possono avere un impatto negativo sui livelli ormonali materni. Alcune sostante chimiche quali ftalati, parabeni, fenoli e metalli tossici presenti nei Prodotti di bellezza, possono interferire con il sistema endocrino influenzando di conseguenza la regolazione, il trasporto, il metabolismo e la ricezione ormonale, particolarmente vulnerabili durante il corso della gestazione.

