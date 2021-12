Pasticcio Uefa, il sorteggio Champions sarà ripetuto alle 15 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il sorteggio Champions sarà rifatto alle 15. È nullo il primo sorteggio dopo l’errore commesso. Non era mai successo. La Uefa se la prende con un provider esterno. “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di Uefa. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatta alle 15”. L’Atletico Madrid ha fatto ricorso alla Uefa per quel che è accaduto durante il sorteggio degli ottavi di Champions League andato in scena pochi minuti fa: a causa di un errore, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilrifatto15. È nullo il primodopo l’errore commesso. Non era mai successo. Lase la prende con un provider esterno. “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nelper gli ottavi di. Di conseguenza, ilè stato dichiarato nullo einteramente rifatta15”. L’Atletico Madrid ha fatto ricorso allaper quel che è accaduto durante ildegli ottavi diLeague andato in scena pochi minuti fa: a causa di un errore, ...

