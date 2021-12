Napoli | Spalletti rassegnato | arriva l’annuncio | tegola confermata

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilaffronterà il Milan domenica prossima. I partenopei potrebbero fare fronte ad un’altra assenza contro il team di Pioli. Dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, ilè scivolato in classifica al quarto posto. Gli azzurri sono stati sfortunati contro la squadra di Andreazzoli, ma comunque hanno sbagliato tanto sottoporta. I partenopei hanno vinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Milannews24_com : Anche il #Napoli alle prese con gli infortunati ?? - intellighentsia : Non vedevo una squadra col culo del Napoli dai tempi dell’Inter di Spalletti. I numeri sono bugiardissimi, subisc… - marcellodevizio : RT @AndreaTiberio7: - Infortunio Zielinski - Traversa Elmas - Goal su rimpallo(mai visto prima) - Palo Petagna - Infortunio Elmas - Fallo i… - infoitsport : Napoli, Spalletti: 'Sfruttati male gli episodi, col Milan rimettiamo le cose a posto' - Ftbnews24 : ?? #Barcellona, Xavi: “Napoli? Sorteggio sfortunato, è un tributo a Maradona” #Napoli #NapoliEmpoli #SerieA #UEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

...portato bene al, gli azzurri hanno perso gli uomini migliori per vari infortuni più o meno gravi e il primato in classifica. L'urna di Nyon ha messo sulla strada della squadra diil ...Le valutazioni le faranno Giuntoli,e De Laurentiis.anche su Casale? L'ho consigliato, sta facendo anche lui molto bene, è di alto livello. Tra il dire ed il fare c'è di mezzo il ..."Questo è il momento di sostenere un allenatore come Spalletti, nell'ambiente qualche critica inizia ad arrivare".Pedri ha commentato il sorteggio di questo pomeriggio che ha accoppiato Napoli e Barcellona ai play-off di Europa League.