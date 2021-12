Muoiono 6 persone nei magazzini di Amazon? E Jeff Bezos pubblica questa foto: una gaffe terrificante | Guarda (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ultime uscite di Jeff Bezos non sono state tra le più felici. Di certo la tempistica dei suoi interventi è stata del tutto sbagliata. Mentre un magazzino di Amazon veniva travolto e distrutto da un tornado in Illinois, facendo crollare il tetto e provocando la morte di sei dipendenti, il fondatore dell'azienda di e-commerce pubblicava una foto sorridente insieme a un gruppo di "astronauti", prima della gita di 10 minuti nello spazio. Il messaggio di dolore e condoglianze è arrivato solo 11 ore più tardi. L'imprenditore ha detto di avere il "cuore spezzato" per le vittime. Stando a quanto riporta il New York Post, citato dal Corriere della Sera, intorno all'ora di pranzo in Italia, la compagnia Blue Origin di Bezos ha lanciato il suo nuovo volo sub-orbitale. Già da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ultime uscite dinon sono state tra le più felici. Di certo la tempistica dei suoi interventi è stata del tutto sbagliata. Mentre un magazzino diveniva travolto e distrutto da un tornado in Illinois, facendo crollare il tetto e provocando la morte di sei dipendenti, il fondatore dell'azienda di e-commerceva unasorridente insieme a un gruppo di "astronauti", prima della gita di 10 minuti nello spazio. Il messaggio di dolore e condoglianze è arrivato solo 11 ore più tardi. L'imprenditore ha detto di avere il "cuore spezzato" per le vittime. Stando a quanto riporta il New York Post, citato dal Corriere della Sera, intorno all'ora di pranzo in Italia, la compagnia Blue Origin diha lanciato il suo nuovo volo sub-orbitale. Già da ...

Ultime Notizie dalla rete : Muoiono persone Trento, il primario di rianimazione: Frustrante non poter curare o intubare un paziente no vax O rifiutano di essere curati e intubati e muoiono, anche se hanno solo 50 anni. Come successo a ... Poi capir, noi siamo l per curare le persone, per salvare delle vite. Sono situazioni sicuramente ...

ASIA/LIBANO - Il Patriarca Raï: la Cattedrale inaugurata in Bahrain mostra che la "formula libanese", in crisi da noi, fiorisce altrove I farmaci per le malattie croniche e incurabili evaporano prima di raggiungere i malati e le persone muoiono nelle loro case, per le strade e davanti alle porte di ospedali e ministeri. Questa è una ...

Istria. Kozlevac: «Ogni giorno le persone muoiono inutilmente» LaVoce del popolo 12 Dicembre 1969: Quando l’Italia piombò nel terrore È un pomeriggio piovoso di un venerdì, quel 12 dicembre 1969, quando nella sede della Banca nazionale dell’agricoltura di Piazza Fontana, alle 16.37, esplode un ordigno. Muoiono ...

