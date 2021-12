Mobilità urbana | c’è vita oltre l’automobile in città? “L’auto privata viene usata solo l’8% del tempo Lo sharing è il futuro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dal possesso alla condivisione del. È questa una delle sfide che Milano è chiamata ad affrontare per rendere sempre più sostenibile la. “Insoltanto perdel, mentre per il restante 92% rimane ferma” spiega l’architetto del paesaggio urbano Valerio Montieri che da anni si occupa di queste tematiche. Un utilizzo che non sembra essere “conveniente” e che provoca un consumo di una delle risorse limitate della: lo spazio. “I veicoli in sosta tolgono spazio ai pedoni e alle bici” racconta l’ingegnere dei trasporti Alfredo Drufuca che spiega come le alternative ci siano. “di proprietà è destinato a sparire mentre lo ...