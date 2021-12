Lotito pronto a strigliare i suoi dopo la sconfitta contro il Sassuolo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La Lazioal Mapei.è furioso e avrebbe in mente un blitz questa mattina a Formello perla squadra Secondo quanto riporta dall’edizione odierna de Il Messaggero,sarebbe furiosoladi ieri della Lazioil. Unache non ha lasciato indifferente il patron biancoceleste. Oggi sarebbe prevista la strigliata alla squadra per evitare in futuro altri blackout come quello di ieri al Mapei Stadium. Non solo alla squadra, ma anche due parole con Sarri per il cambio di rotta. CONTINUA SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LALAZIOMIA : Mercato Lazio, Lotito pronto ad accontentare Sarri a gennaio: i dettagli - infoitsport : Mercato Lazio, Lotito pronto ad accontentare Sarri a gennaio: i dettagli - ForzaLazio__ : SARRI HA CHIESTO DEGLI ACQUISTI..LOTITO È PRONTO AD ACCONTENTARLO?? Almeno due rinforzi per rinforzare il ruolo di… - sportli26181512 : Lazio, il punto sul mercato: ecco chi può arrivare a gennaio: Tare sonda alcuni giocatori per rinforzare la rosa e… - CalcioNews24 : #Lotito vuole accontentare #Sarri sul mercato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito pronto

Mercato Lazio,ha promesso a Sarri di intervenire in entrata nel mercato di gennaio: un terzino e un attaccante gli obiettivi La Lazio evogliono accontentare mister Sarri nel mercato di gennaio. Le richieste sono quelle di un terzino sinistro e un vice Immobile. Per il ruolo di vice Ciro, i nomi sul ......comune in provincia di Campobasso che diede i natali proprio allo storico conduttore e che è... come quello su: 'Io imito il presidentegrazie a Biscardi. Una volta lo invitò in ...Il presidente è pronto a strigliare la squadra dopo il ko del Mapei e vuole capire, una volta per tutte, quale sia il ...La Lazio sconfitta al Mapei. Lotito è furioso e avrebbe in mente un blitz questa mattina a Formello per strigliare la squadra Secondo quanto riporta dall’edizione odierna de Il Messaggero, Lotito sare ...