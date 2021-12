Ligue 1 | giornata 18 | colpo Nizza a Rennes | vola il Montpellier

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il PSG torna a vincere nella18 di1 battendo il Monaco. Ora sono 13 i punti di vantaggio sulla seconda classificata che è il Marsiglia, vincitore contro uno Strasburgo in grande forma. Crisi nera per il Lorient, momento complicato anche per Lens e Saint-Etienne. Pareggio a reti bianche nell’altro big match big match ditra Lille e Lione,dela casa del. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.1,18: PSG-Monaco 2-0,1-2, Lille-Lione 0-0 Dopo due pareggi il Paris Saint-Germain torna a fare risultato pieno battendo 2-0 il Monaco nel posticipo di. I parigini mantengono l’ampio distacco dalle inseguitrici e allungano a nove ...

sportli26181512 : Ligue 1, il Bordeaux supera il Troyes: diciottesima presenza per Adli: Arriva una vittoria alla diciottesima giorna…

Lasi conclude questa sera alle ore 20.45 con Roma - Spezia . Approfittando del mezzo ... del Valle 01:00 EGITTO PREMIER LEAGUE Al Masry - Misr Elmaqasah 16:30 FRANCIA2 Tolosa - Rodez 20:...Dopo due pareggi consecutivi, riprende la fuga del Paris Saint - Germain in testa alla1 2021/2022. Nel match forse più atteso della diciottesima, la corazzata parigina ha battuto al Parco dei Principi il Monaco per 2 - 0. Protagonista assoluto Kyllian Mbappè, autore ...I parigini abbattono il Monaco per 2-0 con una doppietta dell'attaccante della nazionale, che sblocca il risultato su rigore. Il Marsiglia scavalca il Rennes e ora è secondo ...Arriva una vittoria alla diciottesima giornata di Ligue 1 per il Bordeaux, che ha superato il Troyes per 2-1. Nei girondini presente per settantasei minuti anche Yacine Adli, che ha giocato ...