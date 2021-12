Letta sente Salvini per Quirinale: ok confronto, ma dopo manovra (Di lunedì 13 dicembre 2021) Enrico Letta ha sentito oggi pomeriggio il leader della Lega Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende da fonti del Nazareno, il segretario democratico avrebbe dato piena disponibilità al confronto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Enricoha sentito oggi pomeriggio il leader della Lega Matteo. Secondo quanto si apprende da fonti del Nazareno, il segretario democratico avrebbe dato piena disponibilità al...

Ultime Notizie dalla rete : Letta sente Il problema del Pd non sono le elezioni. È il suffragio universale ... è passata abbastanza in sordina l'autocritica che il segretario del Pd Enrico Letta ha fatto alla ... "C'è una parte maggioritaria del paese che non si sente rappresentata. Noi abbiamo il dovere di ...

Educazione affettiva e transizione di genere tra i minori. Le realtà pro life ne parlano in Senato ... ha inviato una relazione scritta, letta dal senatore Simone Pillon, promotore e moderatore dell'...e - mail per certificare il proprio cambio di sesso e di nome anche solo in base a come uno si sente?".

