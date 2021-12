Juventus, ex centrocampista riparte dall’Ecuador: ecco di chi si tratta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ex giocatore della Juventus riparte dall’Ecuador; ad Allegri farebbe decisamente comodo uno con le sue qualità. Juventus (Getty Images)La Juventus, dopo due stagioni complicate, è ripartita da Allegri; decisione presa con l’obiettivo di ripartire ed iniziare un nuovo ciclo vincente. Missione per nulla semplice considerando la forza degli avversari (Inter campione d’Italia, Napoli, Milan e Atalanta nel pieno del loro progetto) e una serie di difficoltà non preventivate. La società non si aspettava di trovarsi, a questo punto della stagione, con una distanza così ampia dal primo posto; ulteriore difficoltà è arrivata da centrocampo e attacco, reparti da rinforzare nel mercato di gennaio. La società vuole provare a regalare ad Allegri un regista e un centravanti; gli obiettivi, Zakaria e Vlahovic, non ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ex giocatore della; ad Allegri farebbe decisamente comodo uno con le sue qualità.(Getty Images)La, dopo due stagioni complicate, è ripartita da Allegri; decisione presa con l’obiettivo di ripartire ed iniziare un nuovo ciclo vincente. Missione per nulla semplice considerando la forza degli avversari (Inter campione d’Italia, Napoli, Milan e Atalanta nel pieno del loro progetto) e una serie di difficoltà non preventivate. La società non si aspettava di trovarsi, a questo punto della stagione, con una distanza così ampia dal primo posto; ulteriore difficoltà è arrivata da centrocampo e attacco, reparti da rinforzare nel mercato di gennaio. La società vuole provare a regalare ad Allegri un regista e un centravanti; gli obiettivi, Zakaria e Vlahovic, non ...

