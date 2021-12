Il tizio che arriva contromano, rischia di investire i passanti e viene quasi linciato a Carchitti | VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il bilancio finale parla di sette automobili danneggiate e una persona rimasta ferita. Ma poteva andare molto peggio. Le immagini mostrano quanto accaduto sabato sera, intorno alle ore 19, in una delle vie centrali di Carchitti, una famosa e molto abitata frazione di Palestrina, comune alle porte di Roma. L’uomo, un 50enne, era ubriaco al volante quanto è entrato contromano in quella strada, andando a colpire altre automobili. Ma questo è stato solamente l’inizio di questa follia in stato di ebrezza. Carchitti, l’uomo che guida contromano e investe i passanti Come riporta Il Messaggero, le immagini sono solamente lo specchio di quella situazione che, per qualche minuto, è stata fuori controllo in quel di Carchitti. Una donna, alla guida della seconda automobile in coda, ha raccontato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il bilancio finale parla di sette automobili danneggiate e una persona rimasta ferita. Ma poteva andare molto peggio. Le immagini mostrano quanto accaduto sabato sera, intorno alle ore 19, in una delle vie centrali di, una famosa e molto abitata frazione di Palestrina, comune alle porte di Roma. L’uomo, un 50enne, era ubriaco al volante quanto è entratoin quella strada, andando a colpire altre automobili. Ma questo è stato solamente l’inizio di questa follia in stato di ebrezza., l’uomo che guidae investe iCome riporta Il Messaggero, le immagini sono solamente lo specchio di quella situazione che, per qualche minuto, è stata fuori controllo in quel di. Una donna, alla guida della seconda automobile in coda, ha raccontato ...

