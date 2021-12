Il manager Di Fazio confessa di aver drogato e abusato della studentessa. Gli avvocati della 21enne: «Non ha detto tutta la verità» (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, in carcere a San Vittore da circa sette mesi per violenza sessuale, ha ammesso di aver narcotizzato, spogliato e fotografato la studentessa di 21 anni che lo aveva denunciato. La confessione è arrivata durante il processo con rito abbreviato a Milano, in cui l’imprenditore ha confermato di aver attirato la ragazza nel proprio appartamento con il pretesto di uno stage formativo nell’azienda di cui era titolare, per poi abusare di lei. Venerdì scorso Di Fazio è stato interrogato per molte ore dalla pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Davanti al giudice per l’udienza preliminare Anna Magelli, D Fazio non ha negato i fatti, testimoniati anche dalle stesse immagini che l’imprenditore aveva nel suo computer e che ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’imprenditore farmaceutico Antonio Di, in carcere a San Vittore da circa sette mesi per violenza sessuale, ha ammesso dinarcotizzato, spogliato e fotografato ladi 21 anni che lo aveva denunciato. La confessione è arrivata durante il processo con rito abbreviato a Milano, in cui l’imprenditore ha confermato diattirato la ragazza nel proprio appartamento con il pretesto di uno stage formativo nell’azienda di cui era titolare, per poi abusare di lei. Venerdì scorso Diè stato interrogato per molte ore dalla pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Davanti al giudice per l’udienza preliminare Anna Magelli, Dnon ha negato i fatti, testimoniati anche dalle stesse immagini che l’imprenditore aveva nel suo computer e che ...

