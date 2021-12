Il Barça pesca il Napoli ai sorteggi, la reazione dei giornalisti spagnoli è tutta da ridere (VIDEO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non c’è entuasiamo da nessuna delle due fazioni per il sorteggio che vedrà una contro l’altra Napoli e Barcellona per lo spareggio di Europa League. FOTO: Getty – Barcellona La stampa spagnola, infatti, non ha accolto benissimo l’accoppiamento con i partenopei, così come si può tranquillamente comprendere da un VIDEO sul commento live al sorteggio che sta spopolando su Twitter: ECCO IL VIDEO: A #Barcellona non l'hanno presa benissimo la sentenza dell'una #UEFA di #EuropaLeague che lo vede opposti al #Napoli.#BarcellonaNapoli #NapoliBarcellona pic.twitter.com/kxBjvaf5b6— Angelo Forgione (@angelo forgione) December 13, 2021 Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non c’è entuasiamo da nessuna delle due fazioni per ilo che vedrà una contro l’altrae Barcellona per lo spareggio di Europa League. FOTO: Getty – Barcellona La stampa spagnola, infatti, non ha accolto benissimo l’accoppiamento con i partenopei, così come si può tranquillamente comprendere da unsul commento live alo che sta spopolando su Twitter: ECCO IL: A #Barcellona non l'hanno presa benissimo la sentenza dell'una #UEFA di #EuropaLeague che lo vede opposti al #.#BarcellonaBarcellona pic.twitter.com/kxBjvaf5b6— Angelo Forgione (@angelo forgione) December 13, 2021

