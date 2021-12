Harry e Meghan, niente regalo alla Regina: ecco perchè (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e nella Royal Family fervono i preparativi. Sarà un’annata strana per la Regina, senza il consorte e soprattutto con un pò di problemi reali da risolvere. A Buckingham Palace, tanti sono gli scandali che nel corso dell’anno si sono avvicendati: dalle tensioni fratricide tra Harry e William, alla scomparsa del principe consorte Filippo, alle parole al veleno di Meghan contro la Royal Family, alla Megxit. Regina ElisabettaTutte queste notizie hanno affaticato l’anziana Regina Madre che sembra avere rispetto agli anni precedenti qualche acciacco in più. Lei da sempre legata all’intera famiglia si trova a vederla quasi frantumata. LEGGI QUI>>> Royal Family: il principe William ha tradito Kate Middleton ecco ... Leggi su topicnews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e nella Royal Family fervono i preparativi. Sarà un’annata strana per la, senza il consorte e soprattutto con un pò di problemi reali da risolvere. A Buckingham Palace, tanti sono gli scandali che nel corso dell’anno si sono avvicendati: dalle tensioni fratricide trae William,scomparsa del principe consorte Filippo, alle parole al veleno dicontro la Royal Family,Megxit.ElisabettaTutte queste notizie hanno affaticato l’anzianaMadre che sembra avere rispetto agli anni precedenti qualche acciacco in più. Lei da sempre legata all’intera famiglia si trova a vederla quasi frantumata. LEGGI QUI>>> Royal Family: il principe William ha tradito Kate Middleton...

