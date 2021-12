Harry e Meghan | come passeranno il Natale | durissimo colpo per la Regina

(Di lunedì 13 dicembre 2021)hanno deciso di passare ili duchi di Sussex:per laElisabetta. Il principein compagnia della moglie(via Getty Images)Il principeMarkle hanno deciso di non tornare nel Regno Unito per le festività natalizie. Pare che questa assenza fosse già prevista infatti molte persone vicine a Palazzo lo immaginavano. Una fonte molto vicina alla coppia ha rivelatotrascorreranno ili duchi di Sussex. La persona in questione ha deciso di rivelare i programmi della coppia in esclusiva con Ok!Magazine. Il nipote dellaElisabetta non ha intenzione di tornare a passare ...

