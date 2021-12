Gran Bretagna, Omicron si diffonde “a ritmi fenomenali”. Boris: terza dose per tutti i maggiorenni entro l’anno (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel Regno Unito la variante Omicron del Covid-19 si sta diffondendo "a ritmi fenomenali" e a Londra rappresenta già il 40% di tutte le infezioni. A darne notizia, il ministro britannico della Sanità Sajid Javid, precisando che al momento non si hanno conferme di decessi di contagiati con la variante in questione. La preoccupazione del governo londinese è che il sistema sanitario si ritrovi alle prese con troppi nuovi contagi da gestire e l'unica via, ha detto Javid, è l'immunizzazione tramite vaccini. "Quello che ora sappiamo di Omicron è che si sta diffondendo a un ritmo fenomenale, qualcosa che non abbiamo mai visto prima, raddoppia ogni due o tre giorni il numero di infezioni - ha spiegato il ministro britannico -. Ciò significa che stiamo affrontando un'ondata di infezioni, siamo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel Regno Unito la variantedel Covid-19 si stando "a" e a Londra rappresenta già il 40% di tutte le infezioni. A darne notizia, il ministro britannico della Sanità Sajid Javid, precisando che al momento non si hanno conferme di decessi di contagiati con la variante in questione. La preoccupazione del governo londinese è che il sistema sanitario si ritrovi alle prese con troppi nuovi contagi da gestire e l'unica via, ha detto Javid, è l'immunizzazione tramite vaccini. "Quello che ora sappiamo diè che si stando a un ritmo fenomenale, qualcosa che non abbiamo mai visto prima, raddoppia ogni due o tre giorni il numero di infezioni - ha spiegato il ministro britannico -. Ciò significa che stiamo affrontando un'ondata di infezioni, siamo ...

Advertising

borghi_claudio : In Gran Bretagna la banca più antica fu fatta saltare da una persona sola: lui ???? Adesso firma libri. Anche in Ital… - LaStampa : Covid, primo morto di Omicron in Gran Bretagna. Il 40% dei contagi dovuti alla variante - Agenzia_Ansa : L'Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio che negava l'estradizione d… - vendutoschifoso : RT @AntigoneCris: La Gran Bretagna, quella brava - tempoweb : Primo morto per omicron in Gran Bretagna, l'allarme di Johnson #borisjohnson #omicron #granbretagna… -