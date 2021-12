“Giocare in Italia?”, la risposta di Lewandowski sorprende tutti! (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Sono molto orgoglioso per questo premio. Spero anche il prossimo anno di dare il meglio, dedico questo premio ai miei tifosi in tutto il mondo e anche a quelli Italiani”. Queste le parole di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco premiato come miglior giocatore dell’anno al Golden Boy 2021, premio istituito nel 2003 da Tuttosport. Il bomber polacco si è poi soffermato su un suo possibile futuro in Italia: “Non posso dire qualcosa che non so ancora, ma so che in Italia ho un grande apprezzamento. È possibile, anche perché venendo in Italia avrei la possibilità di affrontare grandi giocatori e grandi squadre”. Robert LewandowskiNell’intervista rilasciata dopo la cerimonia di premiazione, Lewandowski ha inoltre ricordato la sua passione per Roberto Baggio. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Sono molto orgoglioso per questo premio. Spero anche il prossimo anno di dare il meglio, dedico questo premio ai miei tifosi in tutto il mondo e anche a quellini”. Queste le parole di Robert, attaccante del Bayern Monaco premiato come miglior giocatore dell’anno al Golden Boy 2021, premio istituito nel 2003 da Tuttosport. Il bomber polacco si è poi soffermato su un suo possibile futuro in: “Non posso dire qualcosa che non so ancora, ma so che inho un grande apprezzamento. È possibile, anche perché venendo inavrei la possibilità di affrontare grandi giocatori e grandi squadre”. RobertNell’intervista rilasciata dopo la cerimonia di premiazione,ha inoltre ricordato la sua passione per Roberto Baggio. ...

