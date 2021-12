GF Vip 6, chi abbandona il reality e chi rimane: Soleil Sorge, Davide Silvestri e Aldo Montano a rischio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip è giunto al giro di boa. I protagonisti di questa sesta edizione, questa sera verranno messi davanti ad una scelta: restare in casa e proseguire il loro percorso ”eventualmente fino a marzo” oppure abbandonare il gioco e dire definitivamente addio al segno di poter arrivare in finale. Una scelta non facile. Tra i nomi dei gieffini pronti a tirare i remi in barca ci sarebbero quelli di Aldo Montano e Soleil Sorge. GF Vip 6, chi abbandona il gioco dopo il prolungamento? Rumors Le anticipazioni, inerenti alla puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera : lunedì 13 dicembre 2021, rivelano che i Vipponi saranno chiamati a scegliere se restare in gioco, oppure terminare il proprio percorso. Tale scelta ovviamente riguarderà soltanto i concorrenti che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip è giunto al giro di boa. I protagonisti di questa sesta edizione, questa sera verranno messi davanti ad una scelta: restare in casa e proseguire il loro percorso ”eventualmente fino a marzo” oppurere il gioco e dire definitivamente addio al segno di poter arrivare in finale. Una scelta non facile. Tra i nomi dei gieffini pronti a tirare i remi in barca ci sarebbero quelli di. GF Vip 6, chiil gioco dopo il prolungamento? Rumors Le anticipazioni, inerenti alla puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera : lunedì 13 dicembre 2021, rivelano che i Vipponi saranno chiamati a scegliere se restare in gioco, oppure terminare il proprio percorso. Tale scelta ovviamente riguarderà soltanto i concorrenti che ...

