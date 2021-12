George Clooney sputa il rospo sul suo passato: “Se non era per quel luogo frequentato…” (Di lunedì 13 dicembre 2021) La superstar hollywoodiana si racconta a ruota libera in occasione dell’uscita del suo ultimo film. George Clooney, una delle icone del cinema Usa spiazza tutti. E’ tra le star di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 dicembre 2021) La superstar hollywoodiana si racconta a ruota libera in occasione dell’uscita del suo ultimo film., una delle icone del cinema Usa spiazza tutti. E’ tra le star di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MErsettis : RT @Mb_yk01_92_850_: 'Non accetto incarichi da chi si macchia di crimini contro il popolo palestinese' George Clooney ha rifiutato 35milio… - Roby86341796 : RT @Beaoh11: Ieri ho consumato il mio primo pasto in strada... orgoglioso come un Boorioney accanto a George Clooney al festival del cinema… - i_retrosi : RT @Mb_yk01_92_850_: 'Non accetto incarichi da chi si macchia di crimini contro il popolo palestinese' George Clooney ha rifiutato 35milio… - Mb_yk01_92_850_ : 'Non accetto incarichi da chi si macchia di crimini contro il popolo palestinese' George Clooney ha rifiutato 35mi… - ivic00633480 : RT @Beaoh11: Ieri ho consumato il mio primo pasto in strada... orgoglioso come un Boorioney accanto a George Clooney al festival del cinema… -