F1: Sticchi Damiani, ‘Ferrari in crescita, l’anno prossimo lotterà per il titolo’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – “A questo bellissimo campionato è mancato solo una scuderia che si inserisse nel duello tra Mercedes e Red Bull. l’anno prossimo sono convinto che sarà la Ferrari”. Così all’Adnkronos il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani. “La stagione 2021 ha fatto vedere una Rossa in costante crescita e l’anno prossimo tornerà a vincere non so se il titolo ma qualche Gp sicuramente -aggiunge Sticchi Damiani-. L’unico problema che vedo all’orizzonte è sui piloti perché dopo questa stagione Sainz non può più essere considerato una secondo guida e questo potrebbe creare turbolenze nel team. Mi fido comunque dell’intelligenza dei due ragazzi che sanno come conti in primis la Ferrari”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – “A questo bellissimo campionato è mancato solo una scuderia che si inserisse nel duello tra Mercedes e Red Bull.sono convinto che sarà la Ferrari”. Così all’Adnkronos il presidente dell’Aci Angelo. “La stagione 2021 ha fatto vedere una Rossa in costantetornerà a vincere non so se il titolo ma qualche Gp sicuramente -aggiunge-. L’unico problema che vedo all’orizzonte è sui piloti perché dopo questa stagione Sainz non può più essere considerato una secondo guida e questo potrebbe creare turbolenze nel team. Mi fido comunque dell’intelligenza dei due ragazzi che sanno come conti in primis la Ferrari”. L'articolo proviene da ...

Advertising

TV7Benevento : F1: Sticchi Damiani (Aci), 'Verstappen campione con merito, sbagliati ricorsi Mercedes'... - TV7Benevento : F1: Sticchi Damiani (Aci), 'Giovinazzi sfortunato, faremo di tutto per suo ritorno nel circus'... - TV7Benevento : F1: Sticchi Damiani, 'Ferrari in crescita, l'anno prossimo lotterà per il titolo'... - SoloLecceIT : STICCHI DAMIANI NON CI STA: 'valutazioni in Sala VAR poco attente'. L'INTERVISTA - il_leccese : Sticchi Damiani: “Var consultato con disarmante superficialità” -