(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono ancora molte le reazioni su quanto sia accaduto nel GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di YasMaxha vinto il titolo mondiale, ma le proteste di Mercedes legate alla gestione della corsa da parte della Race Direction si fanno ancora sentire. Nel corso della conferenza stampaha chiarito il proprio punto di vista relativamente alla possibilità di completare lanon dietro la Safety Car, dando modo ai piloti di disputarein maniera del tutto normale. Secondo il 24enne neerlandese, le condizioni delladavano ragione a Michael Masi: “Laerae si poteva girare normalmente. Certo questa cosa mi ha favorito, ma il mio parere non cambia in ...

CB_Ignoranza : A 36 anni, all’ultimo giro, perde l’opportunità di battere il record di Schumacher per mondiali vinti. Si ricompon… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - JGazza_ : RT @SkySportF1: ? L'ultimo giro più pazzo della storia di questo mondiale ?? Lewis contro Max e Verstappen vince il mondiale ?? tra le polemi… - OA_Sport : #F1 Max Verstappen: “Giusto concedere l’ultimo giro di gara a Yas Marina, la pista era sgombra” -

...finali - che ha provocato l'ingresso della safety car - ha letteralmente fatto scoppiare la gara togliendo il titolo mondiale dalle mani di Lewis Hamilton per consegnarlo in quelle di Max Verstappen. ROMA - Se il Telegraph e il Guardian restano su toni sobri, cercando di commentare con un tono distaccato la vittoria del Mondiale di Max Verstappen, all'ultimo incredibile giro del Gp di Abu Dhabi, Martin Samuel sul Daily Mail scrive di 'titolo RUBATO?', utilizzando il maiuscolo come arma grafica per rendere le urla contro quello ...