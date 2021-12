Ex M5S | Lezzi e Morra verso nuovo partito | “Casaleggio con noi? Magari”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Manovre in corso nella frastagliata galassia degli ex grillini. Se, da una parte, i parlamentari 5 Stelle espulsi per non aver votato la fiducia al governo Draghi hanno dato vita alla componente ‘Alternativa’ (che alla Camera conta 16 deputati), dall’altra ci sono ex big pentastellati in cerca di ‘autore’, pronti a costruire la loro nuova casa. Si tratta del presidente della Commissione Antimafia Nicola, dell’ex ministra per il Sud Barbarae della presidente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama Vilma Moronese, organizzatori dell’evento “Mettiamo insieme le idee, incontro fra cittadini” in programma stasera presso il locale Largo Venue. “L’obiettivo? Cerchiamo di aggregare, perché bisogna incominciare a ragionare su unsoggetto politico. Torniamo a fare politica fuori, tra la gente”, spiega all’Adnkronos la ...