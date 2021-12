Dopo la prigionia in Egitto Zaki deve sorbirsi anche il veleno di chi lo critica perché non parla italiano

Advertising

chetempochefa : Dopo 22 mesi di prigionia #PatrickZaki è stato scarcerato. - Corriere : ?? #PatrickZaki è stato rilasciato dopo 22 mesi di prigionia - Mov5Stelle : Dopo 22 mesi di terribile prigionia, la scarcerazione di Patrick Zaki ha il sapore di speranza. Leggi il post ??… - globalistIT : - MARCOTOMBESI2 : Patrick Zaki scarcerato dopo una lunga prigionia ospite a Che Tempo Che ... -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo prigionia

Globalist.it

Di gente stupida e cattiva il web è ricolmo, e l'ultima puntata di Che Tempo che Fa lo ha dimostrato: il programma di Fabio Fazio ha ospitato in collegamento Patrick Zaki, in una commovente intervista ...E qui muore il 26 aprile 1966, all'età di 70 anni,lunga malattia, sopportata con pazienza e ... diffonde tra i carcerati il Vangelo come strumento di liberazione dalladell'...Alcuni utenti social infatti hanno pensato bene di insultare Zaki perché non parla bene l’italiano. Dimenticando che Zaki non è italiano e che ha vissuto in Italia solo sei mesi prima di finire in car ...come tutti gli italiani siamo stra-felici che Patrick Zaky sia finalmente libero. Dopo 22 mesi di prigionia e i continui rimandi ad ogni udienza, abbiamo temuto che potesse succedere qualcosa di impre ...