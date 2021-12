Donna uccisa in casa a coltellate nel Cagliaritano: rintracciato il compagno (Di lunedì 13 dicembre 2021) commenta Una romena di 50 anni, Mihaela Kleics , è stato uccisa in casa, con numerose coltellate, a Quartu Sant'Elena , nel Cagliaritano. A far scattare l'allarme è stata la sorella della vittima, che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) commenta Una romena di 50 anni, Mihaela Kleics , è statoin, con numerose, a Quartu Sant'Elena , nel. A far scattare l'allarme è stata la sorella della vittima, che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Donna morta in casa nel Cagliaritano, è stata uccisa #ANSA - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Donna morta in casa nel Cagliaritano, è stata uccisa #ANSA - DaveLoruxury : RT @Agenzia_Ansa: Donna morta in casa nel Cagliaritano, è stata uccisa #ANSA - vetustissima : Ennesimo #femminicidio. Quando ancora si cerca l'assassino di #misterbianco, nel frattempo un'altra donna uccisa a… - aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: Donna morta in casa nel Cagliaritano, è stata uccisa #ANSA -