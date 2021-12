Deep Water | il film con Ben Affleck e Ana de Armas sarà distributo in streaming

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Bene Ana desono i protagonisti del, che verrà distribuito direttamente in, ilcon star Bene Ana de, verrà distribuito direttamente in. Disney, poco meno di una settimana fa, aveva rimosso il titolo dalla lista dei lungometraggi in arrivo nelle sale, senza però rivelare il destino del progetto tratto dal romanzo di Patricia Highsmith. Hulu dovrebbe ora distribuire sugli schermi, mentre Amazon sembra abbia ottenuto i diritti per il mercato internazionale. Per ora, tuttavia, ilnon ha una data prevista per l'uscita. Il lungometraggio è ...

Ben Affleck e Ana de Armas sono i protagonisti del film Deep Water, che verrà distribuito direttamente in streaming. Deep Water, il film con star Ben Affleck e Ana de Armas, verrà distribuito direttam ...
Deep Water, il thriller erotico con Ben Affleck e Ana De Armas, ha una nuova distribuzione dopo che è sparito dalla lista di uscite di Disney+.