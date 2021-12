Davide Silvestri e i dubbi su Alex Belli | “Ho smesso di credergli Fa le sceneggiate”

(Di lunedì 13 dicembre 2021)hanno legato molto al GF Vip, anche se il biondino è sempre rimasto lucido ed ha spesso criticato gli atteggiamenti dell’amico (che dice che potrebbe innamorarsi di lui). Mentre al marito di Delia piacciono i game, i massaggi altruistici, i baci artistici e ledavanti alla porta rossa, Sivlestri è più low profile. Per questo ierisi è appartato con Francesca Cipriani ed ha messo ino la veridicità della crisi avuta sabato da, quando – mentre urlava – ha cercato di abbandonare la casa del GF Vip. “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra.prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella diera ...

biofresh_somma : #gfvip Quindi resoconto. -Aldo Montano -Manuel Bortuzzo -Francesca Cipriani -Davide Silvestri Ufficialmente abband… - nocchi_rita : RT @Viperissima_: Quindi, ad oggi, quelli che abbandonano sono: Aldo Montano Manuel Bortuzzo Katia Ricciarelli Francesca Cipriani Davide S… - infoitcultura : Davide Silvestri, dall'amore mai dichiarato per la compagna Alessia al cugino Kekko dei Modà padre di Gioia - infoitcultura : Chi è Davide Silvestri: età, altezza, moglie, fidanzata, figli, Grande Fratello, Instagram - ilariadituccio : RT @Viperissima_: Quindi, ad oggi, quelli che abbandonano sono: Aldo Montano Manuel Bortuzzo Katia Ricciarelli Francesca Cipriani Davide S… -

C'è poiche sta pensando seriamente di lasciare, ma non ha ancora preso una decisione definitiva.Il mio cuore è vostro #gfvip #aldo #manuel #montuzzo pic.twitter.com/delVdrTtiO ? Emma e Alessandra (@AlessandraeEmma) December 12, 2021 Anchedovrebbe unirsi al duo perché ormai ...GF Vip: durante un chiarimento con Alex Belli, Soleil Sorge confessa di essere molto contrariata dal giudizio di Davide Silvestri ...GF Vip: una sorpresa per il concorrente del reality Davide Silvestri. Arriva Kekko dei Modà e riserva per lui delle splendide parole ...