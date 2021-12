Dal 16 dicembre arriva Caduta Libera Campionissimi: le rivelazioni di Scotti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Caduta Libera, il game show in onda su Canale 5 in fascia preserale, verrà trasmesso presto anche in prima serata: a partire da giovedì 16 dicembre sarà possibile seguire Caduta Libera Campionissimi. Novità in arrivo per Caduta Libera, il game show di canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Il programma, in onda da maggio del 2015 nella fascia preserale, a partire da giovedì 16 dicembre verrà trasmesso in prima serata, in una versione nuova intitolata Caduta Libera Campionissimi. (screenshot video)Gerry Scotti, prima dell’inizio di questa nuova avventura, è stato intervistato da Tele Più ed ha svelato i nomi di alcuni ospiti famosi ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021), il game show in onda su Canale 5 in fascia preserale, verrà trasmesso presto anche in prima serata: a partire da giovedì 16sarà possibile seguire. Novità in arrivo per, il game show di canale 5 con la conduzione di Gerry. Il programma, in onda da maggio del 2015 nella fascia preserale, a partire da giovedì 16verrà trasmesso in prima serata, in una versione nuova intitolata. (screenshot video)Gerry, prima dell’inizio di questa nuova avventura, è stato intervistato da Tele Più ed ha svelato i nomi di alcuni ospiti famosi ...

Advertising

GassmanGassmann : IL SILENZIO GRANDE. Dal 30 dicembre su ?@PrimeVideoIT? ?????? ?@PACOCINEMA? ?@MdGOfficial? ?@MaxGalloClub?… - Avvenire_Nei : Dal 13 dicembre apre al pubblico il Palazzo Lateranense, l'antica casa dei Papi - ferrazza : La nuova copertina di @wireditalia. Il numero è dedicato al futuro (e al presente) delle industrie della cultura,… - infoitsalute : Vaccino Covid minori, dal 16 dicembre per la fascia 5-11: come prenotare - ssicuramentee2 : Ok dal 15 dicembre mettono la stazione Motomami. Apposto -