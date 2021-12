Covid oggi Lazio, 1.470 contagi e 8 morti: a Roma 753 casi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 1.470 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 13 dicembre. Registrati inoltre altri 8 morti. I nuovi casi a Roma città sono 753. oggi nella regione “su 13.081 tamponi molecolari e 19.130 tamponi antigenici per un totale di 32.211 tamponi, si registrano 1.470 nuovi casi positivi (-495), sono 8 i decessi (+5), 821 i ricoverati (+39), 114 le terapie intensive (+2) e +466 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 753”, ha evidenziato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 1.470 i nuovida coronavirus nelsecondo il bollettino di, 13 dicembre. Registrati inoltre altri 8. I nuovicittà sono 753.nella regione “su 13.081 tamponi molecolari e 19.130 tamponi antigenici per un totale di 32.211 tamponi, si registrano 1.470 nuovipositivi (-495), sono 8 i decessi (+5), 821 i ricoverati (+39), 114 le terapie intensive (+2) e +466 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. Icittà sono a quota 753”, ha evidenziato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il ...

