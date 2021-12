Covid, il ministro inglese: “Ricoveri e decessi aumenteranno drasticamente a causa di Omicron” . A Londra la variante responsabile di quasi il 40% dei nuovi contagi. Sito per prenotare il vaccino in tilt (Di lunedì 13 dicembre 2021) La variante Omicron di Sars Cov 2 sta dilagando a Londra. Il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, si è detto preoccupato dall’aumento esponenziale dei casi di Covid, che tendono a raddoppiare nel giro di due-tre giorni. Con questi ritmi la Omicron è destinata a superare in tempi rapidi la Delta, diventando così dominante. Ricoveri e decessi a causa della variante Omicron “aumenteranno drasticamente” ha spiegato Javid, riferendo alla Camera dei Comuni. Delta cresce “a un ritmo più lento di Omicron (circa 3-4 volte) – come spiega in tre tweet Giorgio Gilestro, neurobiologo all’Imperial College – che aumenta silente finché non la spiazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladi Sars Cov 2 sta dilagando a. Ildella Sanità britannico, Sajid Javid, si è detto preoccupato dall’aumento esponenziale dei casi di, che tendono a raddoppiare nel giro di due-tre giorni. Con questi ritmi laè destinata a superare in tempi rapidi la Delta, diventando così dominante.della” ha spiegato Javid, riferendo alla Camera dei Comuni. Delta cresce “a un ritmo più lento di(circa 3-4 volte) – come spiega in tre tweet Giorgio Gilestro, neurobiologo all’Imperial College – che aumenta silente finché non la spiazza ...

