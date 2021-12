Chiude farmacia no vax alle porte di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il fatto è accaduto oggidi, per la precisione a Cervara didove i NAS, unitamente ai Carabinieri della Stazione Arsoli hanno avviato un provvedimento perre una. Il motivo è da riscontrare nel fatto che i farmacisti non risultavano più iscritti all’ordine in quanto non hanno provveduto a effettuare la vaccinazione anti-Covid. Per questo motivo il personale non avrebbe dovuto più esercitare la professione, ma ha invece continuato. E’ scattata, quindi, la denuncia alla procura di Tivoli da parte dei militari del NAS. Il motivo: “esercizio abusivo della professione medica”. Leggi anche: Bollettino COVID Lazio oggi: è boom di prenotazione vaccini pediatrici su Il Corriere della Città.