Centro storico diviso tra cittadini che puliscono e cittadini che sporcano

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 13 dicembre 2021) di Monica De Santis Una città con due facce. Qualcuno direbbe una città che rispecchia ciò che si dice del suo Santo Patrono, ovvero?“San Matteo ha due facce”, ma se per l’evangelista le due facce rappresentano da un lato il lavoro di esattore delle tasse e dall’altro l’aiutare i più poveri, in questo caso specifico, le due facce rappresentano la civiltà e l’inciviltà dei. Ancora una volta ci ritroviamo a raccontare di untra chi sporca e chi invece prova a tenerlo pulito. E tra questi due in mezzo c’è l’amministrazione comunale, che purtroppo, spiace dirlo, non riesce a trovare una soluzione adeguata a risolvere il problema.?E così ecco le immagini, che vi proponiamo in questa pagina.?Da un lato ancora una volta via Dei?Canali, l’ingresso della chiesa dei?Santi ...