Calciomercato Fiorentina, Vlahovic ha preso una decisione sul suo futuro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dusan Vlahovic avrebbe preso una decisione riguardo il suo futuro. Le ultime notizie sul Calciomercato Fiorentina Vlahovic resterà alla Fiorentina fino al termine della stagione. Sarebbe questa la decisione presa dal bomber serbo per il suo futuro. A riferirlo è La Nazione, secondo cui l’obiettivo di mercato della Juve sarebbe felice di chiudere tutta l’annata sportiva con la maglia viola. D’altro canto, però, Vlahovic a gennaio inizierà a valutare le varie offerte per giugno, quando anche i bianconeri proveranno l’assalto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dusanavrebbeunariguardo il suo. Le ultime notizie sulresterà allafino al termine della stagione. Sarebbe questa lapresa dal bomber serbo per il suo. A riferirlo è La Nazione, secondo cui l’obiettivo di mercato della Juve sarebbe felice di chiudere tutta l’annata sportiva con la maglia viola. D’altro canto, però,a gennaio inizierà a valutare le varie offerte per giugno, quando anche i bianconeri proveranno l’assalto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Fiorentina, #Vlahovic ha preso una decisione sul futuro ?? - YBah96 : RT @eleonora_trotta: #Fiorentina non cambia idea su #Milenkovic e lo ‘blinda’ fino a giugno. #Milan avvisato @calciomercatoit #calciomerc… - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ????#Juventus, Sandro #Sabatini su #Vlahovic: “Non andrà via a gennaio, #Commisso non ha bisogno di soldi”. Su… - TeofiloSteven : RT @eleonora_trotta: #Fiorentina non cambia idea su #Milenkovic e lo ‘blinda’ fino a giugno. #Milan avvisato @calciomercatoit #calciomerc… -