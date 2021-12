Calcio: Uefa, dichiarato nullo sorteggio Champions, alle 15 si ripete (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 (Adnkronos) – “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che istruisce i funzionari su quali squadre sono idonee a giocare l’una contro l’altra, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di finale di Uefa Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15.00”. Così la Uefa in una nota annuncia che sarà ripetuto il sorteggio della Champions League. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 (Adnkronos) – “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che istruisce i funzionari su quali squadre sono idonee a giocare l’una contro l’altra, si è verificato un errore materiale nelper gli ottavi di finale diLeague. Di conseguenza, ilè statoe sarà interamente rifatto15.00”. Così lain una nota annuncia che sarà ripetuto ildellaLeague. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

