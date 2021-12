Beto è in stato di grazia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ogni anno, nel nostro campionato, approdano una serie di calciatori di cui ignoriamo quasi tutto della vita precedente, compilation di giocate su YouTube a parte. Arrivano dalla periferia del calcio per appropriarsi delle nostre periferie, piazze lontane dal clamore delle aspettative, squadre che sanno fare a meno del talento cristallino, dove nessuno si aspetta il successo immediato. Si materializzano accompagnati, spesso, da proclami d’umiltà magniloquenti. Non sono quasi mai deus ex machina, ma sempre una scommessa. Norberto Bercique Gomes Betuncal, o più semplicemente, all’Udinese – che su giocatori ingaggiati con questa dinamica ha costruito una reputazione, e una fortuna – è arrivato abbandonando il campionato in cui stava già giocando, la Liga NOS portoghese; mollando la sua squadra, il Portimonense Sporting Club, in corsa: aveva già disputato 3 partite, ...

Advertising

lUltimoUomo : Dopo i tre gol segnati nelle ultime tre partite è arrivato il momento di parlare di una delle rivelazioni di questa… - Daniele_D10S : @dangiuntolee Beto 10 milioni giusti, tecnicamente scarso, molto lento e goffo nei movimenti, se lo vedete un buon… - idvrn1899 : @falliremooggi Al netto dell'errore da decerebrato di Bennacer a dare quel pallone, la cosa che mi fa impazzire è c… - infoitsport : Udinese, Beto: “Giocare contro Ibra è stato un sogno, è il mio idolo” | News - agad85 : @ale_rossi87 Il gol è stato anche fortunoso,Tomori va ad allontanare la palla,che non si sa per quale mistero divin… -

Ultime Notizie dalla rete : Beto stato

L'Ultimo Uomo

Milan che gira solo a tratti, a volte impreciso in difesa (vedi il gol di) e pure in attacco,... E poi perché con Tudor , come detto, il Verona non era maibattuto in casa. Per la Dea , ...... tutt'altro che perfetto sul gol di, a gennaio per la Coppa d'Africa, sarebbe al momento uno ... I Girondini però al momento non ci sentono: il classe 2000 è giàacquistato dal Milan nel ...Ancora Beto. L’attaccante dell’Udinese ha parlato dopo il gol di ieri contro il Milan: “Io non so quanti gol posso fare, voglio continuare a lavorare perché voglio vincere. Il mio idolo è Samuel Eto’o ...GLI SPOGLIATOIUDINE (st.gi.) Grinta, determinazione, consapevolezza dei propri mezzi. Il tutto unito a un avversario che già da solo ti permette di tirare fuori il massimo. È questo il ...