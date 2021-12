Bellanova: "Trasporto pubblico locale determinante per migliorare qualità della vita dei cittadini" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - ''La centralità del Trasporto pubblico locale deve garantire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Questo è uno strumento in grado di riqualificazione urbana delle nostre città. Il Pnrr non lascia dubbi su questo per migliorare la mobilità urbana. Abbiamo bisogno di città liberate dal traffico privato. Il Tpl deve garantire attraverso la digitalizzazione le diverse modalità sostenibilità urbana. C'è la necessità e l'urgenza di strategie integrate nelle grandi città''. Lo sottolinea il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility' Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - ''La centralità deldeve garantire un miglioramentodei. Questo è uno strumento in grado di riqualificazione urbana delle nostre città. Il Pnrr non lascia dubbi su questo perla mobilità urbana. Abbiamo bisogno di città liberate dal traffico privato. Il Tpl deve garantire attraverso la digitalizzazione le diverse modalità sostenibilità urbana. C'è la necessità e l'urgenza di strategie integrate nelle grandi città''. Lo sottolinea il viceministro delle Infrastrutture emobilità sostenibili, Teresa, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'

Advertising

telodogratis : Bellanova: “Trasporto pubblico locale determinante per migliorare qualità della vita dei cittadini” - italiaserait : Bellanova: “Trasporto pubblico locale determinante per migliorare qualità della vita dei cittadini” - TV7Benevento : Bellanova: 'Trasporto pubblico locale determinante per migliorare qualità della vita dei cittadini'... - fisco24_info : Bellanova: 'Trasporto pubblico locale determinante per migliorare qualità della vita dei cittadini': ''La centralit… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellanova Trasporto Confartigianato Trasporti, Sensi nel nazionale ... nel suo ruolo nazionale, sono davvero di rilievo, visto il momento complesso che riguarda il settore del trasporto sia persone, sia merci, alle prese, come ha sottolineato la stessa Bellanova nel ...

Bellanova: 'Il settore dell'autotrasporto merci è strategico per il Paese' ... allo sviluppo del trasporto intermodale, alla lotta al cambiamento climatico e al rinnovo del parco circolante'. Questo e', per Bellanova, 'un passaggio importante: una strategia complessa come ...

Bellanova: "Trasporto pubblico locale determinante per migliorare qualità della vita dei cittadini" Adnkronos Bellanova: "Trasporto pubblico locale determinante per migliorare qualità della vita dei cittadini" Roma, 13 dic. ''La centralità del trasporto pubblico locale deve garantire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Questo è uno strumento in gr ...

Marco Sensi nel direttivo nazionale di Confartigianato Trasporti Arezzo, 13 dicembre 2021 - Confartigianato Arezzo acquisisce una posizione di rilievo a livello nazionale anche in Confartigianato Trasporti, con l’ingresso nel Direttivo Nazionale del presidente di C ...

... nel suo ruolo nazionale, sono davvero di rilievo, visto il momento complesso che riguarda il settore delsia persone, sia merci, alle prese, come ha sottolineato la stessanel ...... allo sviluppo delintermodale, alla lotta al cambiamento climatico e al rinnovo del parco circolante'. Questo e', per, 'un passaggio importante: una strategia complessa come ...Roma, 13 dic. ''La centralità del trasporto pubblico locale deve garantire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Questo è uno strumento in gr ...Arezzo, 13 dicembre 2021 - Confartigianato Arezzo acquisisce una posizione di rilievo a livello nazionale anche in Confartigianato Trasporti, con l’ingresso nel Direttivo Nazionale del presidente di C ...