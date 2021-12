Bayern Monaco | Kimmich cambia idea | si farà vaccinare

Leggi su footdata

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il centrocampista delJoshuaha annunciato pubblicamente che si vaccinerà contro il coronavirus. Il suo iniziale rifiuto al vaccino aveva portato il calciatore, uno degli elementi cardine del club bavarese e della nazionale tedesca, in prima linea nel dibattito all’interno del paese.ha maturato questa decisione dopo aver contratto il Covid-19 il mese scorso, il giocatore non rientrerà in campo prima di un mese per i danni ai polmoni subiti in seguito all’infezione. “E’ stato difficile per me affrontare le mie paure e preoccupazioni – ha raccontato in una intervista all’emittente ZDF – Per questo sono stato tra gli indecisi per così tanto tempo”.