Almanacco del 13-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 dicembre 2021)del giorno lunedì 13 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Lucia il nome che deriva dal latino Lux luce con il significato di luminosa splendente ma anche nata alle prime luci del mattino Il proverbio dice per Santa Lucia via intorno al fuoco in compagnia che bello Eh sono una pioggia di Enrico IV Steve Buscemi Jamie Foxx e noi non possiamo non andare a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Roger e come al solito lunedì si addormenta ti siamo tutti rallentati eh Ohi Roger e noi non riusciamo non riusciamo a il bello anche questo della della della diretta insomma E non avremmo voluto fare deigrazie grazie L’importante è che le cose funzionino sempre questa è la cosa importante Serena Lucio Maria Grazia e Luca a voi gli auguri di buon compleanno Tantissimi auguri e copiosi come sempre i messaggi che ci arrivano Dalle prime luci ...