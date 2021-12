Zaki | Aiutato dall' amore di tutti Tornerei domani a Bologna se potessi

(Di domenica 12 dicembre 2021) "Credevo nella mia innocenza, ho cercato di virarla a mio favore". Lo ha detto Patrickin un'intervista a 'Che tempo che fa' su Rai 3, aggiungendo che è stato "di, della mia famiglia, dell'Italia, dii bolognesi che mi hanno". Il trentenne, ricercatore egiziano dell'Università di, è stato scarcerato lo scorso 8 dicembre. Era detenuto al commissariato di Mansura dal 7 febbraio 2020, quando fu arrestato appena arrivato in Egitto per una vacanza. "Vorrei essere agià, è un sogno ma voglio tornare molto presto, completare i miei studi là e vivere là. Voglio fare qualcosa per questa città", ha continuato. Il giovane ha spiegato che ...

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Aiutato

Sono statodall'amore di tutti, della mia famiglia, dell'Italia, di tutti i miei bolognesi che mi hanno".ha raccontato anche cosa ha fatto appena tornato a casa: "Mi sono detto: ...... degli amici e di tutti in Italia, in particolare i bolognesi, mi ha. Trovarsi fuori è stata un'emozione incredibile, ancora adesso non ci sto credendo", ha detto ancoraPatrick Zaki, scarcerato dopo 22 mesi di prigione in Egitto, ha raccontato la sua esperienza in collegamento a "Che tempo che fa" ...Patrick Zaki, in collegamento con Che Tempo che fa ha ringraziato l'Italia per l'impegno e la solidarietà. Ecco cosa ha detto ...