Vince Russo | “Se Jeff Hardy vuole stare bene deve allontanarsi dal wrestling”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 dicembre 2021) Come sappiamo nei giorni scorsi la WWE ha licenziatoa causa di nuovi problemi di dipendenza e del suo rifiuto di entrare in un programma di recupero. Di fronte al no del wrestler, la federazione diMcMahon non ha avuto altra scelta. Oraè casa e la speranza di fan e colleghi, che hanno speso solo belle parole per il “Charismatic Enigma”, è che possa risolvere i suoi problemi e tornare ad intrattenere gli appassionati. L’ex WWE writerha parlato della situazione riguardanteesprimendo un concetto molto chiaro. “uscire dal business” In questi giorni si è parlato tanto die dei suoi nuovi problemi di dipendenza che hanno portato la WWE a licenziarlo. ...